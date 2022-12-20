Москва, 20 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Движение транспорта по Крымскому мосту будет на время ограничено 21 декабря. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили в Минтрансе РФ.

ИА REGNUM Крымский мост

«В связи с ремонтно-восстановительными работами 21 декабря с 12:00 (мск) будет временно ограничено движение транспорта по Крымскому мосту», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также предупредили, что с 13:00 до 18:00 движение транспорта по мосту будет полностью остановлено.

Минтранс просит водителей заранее запланировать маршрут и следить за поступающей информацией.