Волгоград, 20 декабря, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Волгограде жители двух районов частично остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Концессии водоснабжения».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Речь идёт о Кировском и Советском районах города, в которых суммарно проживают около 230 тыс. человек.

Отмечается, что в Кировском районе произошло технологическое нарушение на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 1 тыс. мм. Чтобы ликвидировать аварию, потребовалось ограничить подачу воды в дома Кировского и Советского районов.

Также сообщается, что поврежденный участок водовода уже выведен из работы, производится запуск насосных агрегатов и наполнение сетей по резервной схеме.