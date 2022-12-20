Москва, 20 декабря, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, уточняющий нормы, регулирующие ответственность иностранных агентов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

В частности, устанавливается, что административная ответственность действует за распространение в СМИ и в сообщениях и материалах СМИ в интернете информации об иностранных агентах (за исключением информации, размещаемой в единых государственных реестрах и государственных информационных системах, предусмотренных законодательством РФ) либо производимых ими материалов без указания на статус иностранного агента.

«Это может коснуться каждого из нас. Каждый раз я должен с оглядкой смотреть и проверять по справочникам, является ли фамилия иностранным агентом», — отметил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков.