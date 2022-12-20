Кривой Рог, Украина, 20 декабря, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Кривом Роге Днепропетровской области сохраняется вероятность применения экстренных отключений электроэнергии. Об этом 20 декабря сообщил глава города Александр Вилкул в своем телеграм-канале.

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Он рассказал, что в результате взрывов в городе повреждены газопроводы и ЛЭП, при этом вся важная инфраструктура работает.

«Но сохраняется вероятность применения энергетиками экстренных, аварийных и веерных отключений электроэнергии», — добавил он.

Чиновник рекомендовал жителям хранить дома запасы воды, держать заряженными фонарики и телефоны.

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