Лондон, 20 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Дизайн полимерных банкнот с портретом короля Великобритании Карла III представил 20 декабря Банк Англии.

Palácio do Planalto Карл III

Портрет короля появится на банкнотах достоинством5,10,20 и 50 фунтов стерлингов вместо портрета его матери, покойной королевы Елизаветы II. Дизайнеры изобразили Карла III на лицевой стороне банкнот, а также поместили в камею в прозрачном защитном окошке.

Других изменений в дизайне банкнот нет. Новые банкноты должны поступить в обращение к середине 2024 года, прежние банкноты с портретом Елизаветы II останутся законным платёжным средством.

В целях экономии и заботы об экологии заменять прежние банкноты новыми будут постепенно, изымая из обращения изношенные, отметили в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Её сын Чарльз был объявлен взошедшим на престол под именем Карла III. Коронация нового монарха состоится 6 мая 2023 года.

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