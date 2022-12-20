Санкт-Петербург, 20 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. К Петербургскому региону, в котором после однодневного потепления вновь установилась морозная погода, с запада приближается тёплый атмосферный фронт от атлантического циклона Franziska. В связи с этим в Петербурге ожидаются осадки почти всех видов: снег, мокрый снег, ледяной дождь и просто дождь. Об этом 20 декабря сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Ледяной дождь

По его данным, днём во вторник морозная погода в Петербурге продержится, но уже в ночь на 21 декабря начнется потепление, а со среды наступит оттепель.

«Самое неприятное в завтрашней погоде — это осадки, которые будут сразу в нескольких фазах. Ночью снег, переходящий в мокрый снег, утром и в первой половине дня — гололед и замерзающий дождь», — отметил Колесов.

Специалист добавил, что во второй половине дня 21 декабря, когда температура воздуха повысится до плюсовых значений, в городе пойдет дождь, а на дорогах, особенно на тротуарах, будет очень скользко.