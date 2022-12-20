Москва, 20 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Дипломы лауреатам премий правительства РФ в области науки и техники вручит премьер-министр России Михаил Мишустин 20 декабря, сообщила пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Премии правительства РФ в области науки и техники ежегодно присуждаются за разработки, завершившиеся созданием и применением в производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ; за практическую реализацию изобретений, открывающих новые направления в технике и технологиях; за разработки, содействующие повышению эффективности реального сектора экономики.

Премии вручаются также за исследования и разработки в интересах обороны и безопасности, результаты которых использованы при создании новой военной и специальной техники.

Кроме того, премии удостаиваются за разработки в области медицины и здравоохранения, в области разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, в сельском хозяйстве, строительстве, архитектуре, жилищно-коммунальном хозяйстве, в области экологии и охраны природы.

В церемонии вручения премий примут участие вице-премьеры Александр Новак, Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.