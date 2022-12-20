Москва, 20 декабря, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге лейтенанта Андрея Крюкова в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, взвод лейтенанта, выполняя задачи по вскрытию вражеских огневых точек и корректированию артиллерийской стрельбы, столкнулся с наступлением противника, пытающегося отбить утраченные территории.

В ведомстве подчеркнули, что Крюков, оценив обстановку, определил позиции украинских артиллерий и в результате российские военнослужащие поразили две огневые точки противника, уничтожив две 155-мм буксируемые гаубицы и до 14 боевиков.