Вашингтон, 20 декабря, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Конгресс США внесен бюджетный законопроект на $1,7 трлн, предполагающий выделение в 2023 году Киеву $44,9 млрд, сообщает 20 декабря Reuters.

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«Законопроект включает $44,9 млрд на оказание чрезвычайной помощи Украине и нашим союзникам по НАТО», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Конгресс США, как полагают в Белом доме, намерен ослабить поддержку киевского режима. В связи с этим представители американской администрации ведут консультации с республиканцами.

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