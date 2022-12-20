Госдума приняла закон об обороте алкоголя в новых регионах России
Госдума приняла закон об обороте алкоголя в новых регионах России
Москва, 20 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, которым вводится переходный период для регулирования рынка алкоголя на территории новых регионов России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.
Ожидается, что норма позволит бизнесу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях адаптироваться к требованиям отраслевого законодательства. Отмечается, что оборот алкогольной продукции, произведенной на территориях этих регионов и маркированной в соответствии с местным законодательством, допускается исключительно на территориях данных субъектов до окончания срока годности такой алкогольной продукции.
Документом предусмотрено также создание новой федеральной специальной марки с включенной в нее эмблемой «Вино России». Для Крыма и Севастополя до 1 января 2025 года продлевается переходный период применения к лицензиатам требования по использованию только основного технологического оборудования.
Также законом исключается требование о норме минимального использования производственной мощности для предприятий, производящих этиловый спирт из непищевого растительного сырья. Подобная продукция применяется на различных стадиях производства образцов вооружения, военной и спецтехники.
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