Москва, 20 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, которым вводится переходный период для регулирования рынка алкоголя на территории новых регионов России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Алкоголь

Ожидается, что норма позволит бизнесу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях адаптироваться к требованиям отраслевого законодательства. Отмечается, что оборот алкогольной продукции, произведенной на территориях этих регионов и маркированной в соответствии с местным законодательством, допускается исключительно на территориях данных субъектов до окончания срока годности такой алкогольной продукции.

Документом предусмотрено также создание новой федеральной специальной марки с включенной в нее эмблемой «Вино России». Для Крыма и Севастополя до 1 января 2025 года продлевается переходный период применения к лицензиатам требования по использованию только основного технологического оборудования.

Также законом исключается требование о норме минимального использования производственной мощности для предприятий, производящих этиловый спирт из непищевого растительного сырья. Подобная продукция применяется на различных стадиях производства образцов вооружения, военной и спецтехники.

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