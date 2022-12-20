Москва, 20 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об исполнительном производстве на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. Закон принят в приоритетном порядке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Исполнительные документы, выданные либо вынесенные судами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины до 30 сентября 2022 года на основании вступивших в законную силу судебных актов, прошедших рассмотрение в суде кассационной инстанции, имеют ту же юридическую силу, что и исполнительные документы, выданные либо вынесенные судами Российской Федерации, и подлежат принудительному исполнению в соответствии с федеральным законом «Об исполнительном производстве».

При этом прописывается порядок исполнения таких исполнительных документов.

Устанавливается, что до завершения формирования на территориях новых субъектов РФ органов принудительного исполнения, но не позднее чем до 1 июня 2023 года включительно, исполнение исполнительных документов может осуществляться должностными лицами органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, на которые возложены функции по принудительному исполнению исполнительных документов. Таким образом предусмотрен переходный период.

На рассмотрении Госдумы находится пакет законопроектов, направленных на интеграцию новых субъектов РФ в правовое поле страны. В частности, речь идет об инициативах о создании судов и о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов новых территорий.