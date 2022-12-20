Донецк, 20 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) поселок Майорск на северной окраине Горловки. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По информации пресс-службы, утром 20 декабря были зафиксированы обстрелы со стороны киевских боевиков по направлению н. п. Майорск.

Уточняется, что по этому населенному пункту было выпушено пять ракет из РСЗО, по н. п. Жованка было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

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