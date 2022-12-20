Москва, 20 декабря, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В ближайшие два года в РФ продолжат функционировать программы бесплатного обучения граждан по самым востребованным профессиям в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе правительства РФ.

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Бесплатно переобучиться смогут безработные, сотрудники под риском увольнения, отдельные категории граждан до 35 лет, лица старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с территории Украины.

Отмечается, что в рамках проекта в 2023 году в бюджет заложено более 8,2 млрд рублей, а в 2024 году — более 6,2 млрд рублей. При этом переобучиться в 2023 году смогут как минимум 138 тысяч человек, а в 2024 году — как минимум 104 тысяч человек.