Луганск, 20 декабря, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 90 боевиков ВСУ, сообщил 20 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Народная милиция ЛНР Уничтожение боевиков ВСУ

«За сутки противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки было уничтожено три танка, четыре бронетранспортёра, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата и 15 единиц специальной автомобильной техники ВСУ.