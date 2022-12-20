Санкт-Петербург, 20 декабря, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге продлится примерно до Нового года, после чего ожидается снижение интенсивности эпидемии. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Елена Молчанова ИА REGNUM КПП инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге

«Может быть, неделю-две у нас ещё будет какой-то подъём, потому что мы хорошо достаточно прибавляем по количеству заболевших, но в любом случае наступит снижение», — сказал Сарана.

Он добавил, что увеличение количества пациентов, которые болеют гриппом и ОРВИ, «сопровождается коронавирусом, которым тоже люди продолжают болеть».

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Показатели госпитализации с гриппом, ОРВИ и COVID-19 за последнюю неделю возросли в Петербурге на 19%. В Петербурге в настоящее время развёрнуто 2950 инфекционных коек для пациентов с COVID-19, гриппом и ОРВИ.

Как рассказал в телеэфире главный врач Клинической больницы им. Боткина Денис Гусев, среди пациентов этого стационара половина приходится на больных коронавирусной инфекцией, 35–40% — на пациентов с различными ОРВИ, еще 10–15% — на заболевших гриппом. При этом у тех, у кого диагностирован грипп, в 90% случаев выявлен штамм A H1N1 (свиной грипп).

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов в своем радиообращении к петербуржцам призвал вернуться к ношению масок в общественных местах.