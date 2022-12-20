Москва, 20 декабря, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Обстановка на борту российского сегмента МКС является приемлемой. Об этом 20 декабря сообщил космонавт Сергей Прокопьев в ходе общения с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, трансляцию вело NASA.

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Космонавт сообщил, что температура в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-22», на котором был поврежден радиатор, составляет примерно +27 °С.

«Сейчас обстановка на борту вполне приемлемая, температура везде отличная, вполне комфортная», — отметил он, добавив, что члены экипажа чувствуют себя прекрасно.

«Иногда внутри проводим тестовые работы», — сообщил Прокопьев, отметив, что такие нештатные ситуации члены экипажа проходили в ходе подготовки к полету.

«Для нас всё идет так, как мы отрабатывали на Земле», — уточнил он.

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