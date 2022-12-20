Донецк, 20 декабря, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Российские войска почти вытеснили подразделения ВСУ из высотной застройки в Марьинке — городе к северу от Донецка. Об этом врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, до освобождения Марьинки осталось совсем немного. Небольшую часть высотных домов нужно зачистить, после чего боевиков ВСУ отгонят в практически полностью разрушенный частный сектор.

«Он практически разрушен, и там зацепиться противнику не за что. Соответственно, у нас открывается уже несколько направлений для продвижения подразделений: как направление Кураховки, так и Красногоровки», — пояснил Пушилин.

После этого российские войска, добавил он, смогут образовать «клещи» в том числе на авдеевском направлении. Это важно, так как с этого направления ВСУ наносят удары по Донецку и Ясиноватой.

В Марьинке украинские войска за восемь лет выстроили мощную оборону, оборудовали огневые точки, прорыли траншеи и окопы, а подвалы превратили в убежища, рассказал Пушилин.

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