Вашингтон, 20 декабря, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Североатлантический альянс якобы сможет победить Россию за три дня, заявил член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер.

Hudson Institute Адам Кинзингер

«Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию», — написал конгрессмен в Twitter, отвечая на вопрос пользователя, почему альянс до сих пор не победил Россию в открытом противостоянии.

По данным журнала Newsweek, Кинзингер активно поддерживает киевский режим с самого начала проведения Россией спецоперации.

Напомним, ранее французское издание Boulevard Voltaire опубликовало материал, раскрывающий вмешательство сил Североатлантического альянса в конфликт на Украине.

Тысячи иностранных наемников открыто участвуют в конфликте на стороне киевского режима, помогая ВСУ планировать контрнаступления, пишет издание.

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