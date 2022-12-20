Движение по наземному участку метро в Киеве приостановили
В Киеве из-за перепадов напряжения приостановили движение по наземному участку метро
Киев, 20 декабря, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Киеве из-за перепадов напряжения приостановлено движение поездов по наземному участку метро, сообщили 20 декабря в горадминистрации.
Отмечается, что из-за перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществляется от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как город будет жить и работать в случае длительного отсутствия электроснабжения.
Так, в условиях полного отсутствия электричества движение поездов метрополитена будет приостановлено — подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги.
Также он отметил, что наиболее сильно от перебоев с электричеством страдают жители Оболонского, Подольского и Деснянского районов города. Без отопления вынужденно остаются порядка 3% жителей Киева.
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