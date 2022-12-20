Москва, 20 декабря, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил главе правительства Михаилу Мишустину пролонгировать действие «Пушкинской карты», чтобы средства не обнулились 31 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Василий Иванов ИА REGNUM Пушкинская карта

«Лимит 5 тыс. рублей на год, карта пользуется спросом в крупных городах, где есть театры, а на селе ничего нет. К сожалению, 31 декабря эти все деньги обнулят… У школьников в сельской местности они не истрачены, они пропадут», — сказал Миронов.

Парламентарий предлагает пролонгировать срок действия «Пушкинской карты», а также разрешить на эти деньги посещать цирк, экскурсии, покупать книги.

Соответствующее письмо Миронов направил премьер-министру.