Москва, 20 декабря, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Свыше 60 российских граждан отбывают наказание в США из-за несправедливых обвинений. Фактически их держат в заложниках, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, американские власти на протяжении многих лет ведут охоту за российскими гражданами, добиваются их задержания по ложным обвинениям и последующей выдачи, после чего на десятки лет помещают в тюрьмы.

«Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал Вершинин в интервью РИА Новости.

В последнее время, добавил он, выезжать из России, особенно в недружественные страны, стало ещё опаснее. Справедливого отношения к гражданам, вызвавшим у США «специфический интерес», не будет.

«К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу «русский — значит, преступник», — предупредил Вершинин.

Читайте также: МИД РФ: Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ