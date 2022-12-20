МИД России: в заложниках у США находятся более 60 российских граждан
Замглавы МИД Вершинин: США видят преступников во всех выходцах из России
Москва, 20 декабря, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Свыше 60 российских граждан отбывают наказание в США из-за несправедливых обвинений. Фактически их держат в заложниках, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
По его словам, американские власти на протяжении многих лет ведут охоту за российскими гражданами, добиваются их задержания по ложным обвинениям и последующей выдачи, после чего на десятки лет помещают в тюрьмы.
«Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал Вершинин в интервью РИА Новости.
В последнее время, добавил он, выезжать из России, особенно в недружественные страны, стало ещё опаснее. Справедливого отношения к гражданам, вызвавшим у США «специфический интерес», не будет.
«К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу «русский — значит, преступник», — предупредил Вершинин.
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