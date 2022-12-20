Москва, 20 декабря, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы утром 20 декабря задержали или отменили более 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Так, во Внуково было задержано шесть рейсов, еще 10 отменено, в Домодедово — 18 рейсов задержано, два отменено, в Шереметьево — семь рейсов задержано, шесть отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 декабря в Москве высота снежного покрова достигла отметки 34 см, что является самым высоким показателем этой зимы.

Обильные осадки повторили суточный рекорд по высоте снежного покрова, который был установлен в российской столице 19 декабря 1941 года.

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