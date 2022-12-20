Москва, 20 декабря, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опроверг информацию о предложении продать автомобильные заводы, находящиеся в России, Китаю, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Производство автомобилей

«Информация о том, что я предложил продать заводы, находящиеся на территории России, Китаю — абсолютная ложь. Полностью опровергаю эту информацию. Подобной инициативы нет в моем портфеле предложений», — заверил Чернышев.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Чернышов призвал продать часть заводов ушедших из России автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать производство отечественных машин. При этом на все транспортные средства, сделанные в России, он предложил предоставить систему льготного кредитования и освобождение от уплаты транспортного налога на два года при покупке новых автомобилей. Сообщалось, что парламентарий направил свои предложения в ФАС и Минпромторг.