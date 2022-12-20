Донецк, 20 декабря, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Боевики ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 20 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Так, на донецком направлении ВСУ применяли РСЗО, артиллерию 155 и 152 мм, на харцызском — РСЗО, на ясиноватском — РСЗО, артиллерию 155 и 122 мм, на горловском — артиллерию 152 мм, минометы 120 мм. Всего ВСУ выпустили за сутки по территории ДНР 235 единиц различных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 15 ракет были выпущены киевскими боевиками по Донецку вечером 19 декабря. В столице ДНР после обстрела повреждены корпус больницы, детский сад, жилые дома и автомобили.

Кроме того, 18 декабря из-за обстрела повреждения получил жилой многоквартирный дом в Донецке. Здание было подорвано снарядом, выпущенным из ракетной системы залпового огня (РСЗО) киевскими боевиками.