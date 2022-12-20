Москва, 20 декабря, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Законопроект о занятости будет внесен в Госдуму в конце 2022 года — начале 2023 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Duma.gov.ru Андрей Исаев

Законопроект вводится понятие «нелегальная занятость».

«Раньше мы не решались об этом сказать, теперь решаемся. Будет разработана система мер по снижению нелегальной занятости», — сказал Исаев.

Впервые в этом законе будет дано определение самозанятым и платформенно занятым.

«Мы договорились, что вместе с законом о занятости в качестве спутника будет принят отдельный закон, который будет регулировать труд платформенно занятых. Он установит, например, такие формы, как совет операторов цифровых платформ, общественные объединения платформенно занятых профсоюзы, возможности их ведения коллективных переговоров и соглашений, что важно не в ущерб третьей стороне, которая является заказчиком», — рассказал парламентарий.

Также, по его словам, ряд норм касается работающих удаленно. Так, налоговые нерезиденты РФ не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей.

В случае пребывания налогоплательщика более 183 дней в течение последнего года в России его признают налоговым резидентом и его доходы облагаются налогом в 13% при условии, что их размер не превышает 5 млн рублей в год, а далее — 15%. Соответственно, если сотрудник уехал, например, в Турцию и в течение года находился в России суммарно меньше 183 дней, он автоматически становится налоговым нерезидентом, а по возвращении в Россию в такой же период времени платит налоги НДФЛ по ставке 30%, пока снова не станет налоговым резидентом РФ. Предполагается, что перечень специальностей, для которых будет установлен запрет на такую длительную удалённую работу для граждан, ставших нерезидентами, будет определен правительством РФ.

«Мы поставили себе целью принять закон в следующую, весеннюю сессию. Мы рассчитываем внести его либо в конце этого года, либо в начале следующего года», — заключил Исаев.