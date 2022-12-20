Луганск, 20 декабря, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Командование ВСУ направило дополнительные силы и средства в район Соледара в Донецкой Народной Республике из-за успехов Вооруженных сил России на этом направлении, сообщил 20 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

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«Успех наших войск в направлении населенного пункта Соледар заставил украинское командование перебрасывать в данный район дополнительные силы и средства с других направлений, а также использовать резервы», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, освобождение Яковлевки, которая расположена на северо-востоке от Соледара, всерьез обеспокоило командование ВСУ.

Так, добавил Марочко, для остановки продвижения российских подразделений и предотвращения взятия в полукольцо боевиков ВСУ с населенного пункта Миньковка в район Соледара киевский режим отправил резервный батальон.

Кроме того, уточнил офицер, часть украинских штурмующих подразделений, задействованных в Северске, перенаправлена для удара во фланг российским продвигающимся подразделениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что предполагаемое ужесточение уголовной ответственности за невыполнение приказов серьёзно встревожило украинских военных.

По его словам, в рядах ВСУ крайне негативно восприняли законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины. Согласно документу, до 12 лет лишения свободы будет грозить за неповиновение, неисполнение приказа, самовольное оставление места службы или поля боя, дезертирство, а также за отказ применять оружие.

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