Марочко: ВСУ получили подкрепление под Соледаром из-за успехов ВС России
Марочко сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ в район Соледара из-за успехов ВС России
Луганск, 20 декабря, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Командование ВСУ направило дополнительные силы и средства в район Соледара в Донецкой Народной Республике из-за успехов Вооруженных сил России на этом направлении, сообщил 20 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
По его словам, освобождение Яковлевки, которая расположена на северо-востоке от Соледара, всерьез обеспокоило командование ВСУ.
Так, добавил Марочко, для остановки продвижения российских подразделений и предотвращения взятия в полукольцо боевиков ВСУ с населенного пункта Миньковка в район Соледара киевский режим отправил резервный батальон.
Кроме того, уточнил офицер, часть украинских штурмующих подразделений, задействованных в Северске, перенаправлена для удара во фланг российским продвигающимся подразделениям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что предполагаемое ужесточение уголовной ответственности за невыполнение приказов серьёзно встревожило украинских военных.
По его словам, в рядах ВСУ крайне негативно восприняли законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины. Согласно документу, до 12 лет лишения свободы будет грозить за неповиновение, неисполнение приказа, самовольное оставление места службы или поля боя, дезертирство, а также за отказ применять оружие.
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