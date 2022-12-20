Луганск, 20 декабря, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Предполагаемое ужесточение уголовной ответственности за невыполнение приказов серьёзно встревожило украинских военных, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 20 декабря, ссылаясь на данные разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в рядах ВСУ крайне негативно восприняли законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс Украины. Согласно документу, до 12 лет лишения свободы будет грозить за неповиновение, неисполнение приказа, самовольное оставление места службы или поля боя, дезертирство, отказ применять оружие.

«Рядовые военнослужащие называют его узакониванием противоправных действий со стороны офицерского состава в отношении подчинённых», — написал Марочко в своём телеграм-канале.

В ВСУ полагают, что обжаловать выдвинутые обвинения будет почти невозможно. Многие военнослужащие попросили родственников выходить на акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине допустили продление текущей волны мобилизации, которая действует до 19 февраля 2023 года.

Читайте также: В Минобороны Украины допустили новую волну мобилизации