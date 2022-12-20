Харьков, Украина, 20 декабря, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Изюмском районе Харьковской области произошел мощный взрыв, сообщило 20 декабря украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Сильный взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области около часа ночи (02:00 мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте возгорания пожар. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим не дает иностранным журналистам посетить захваченный вооруженными формированиями город Изюм.

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