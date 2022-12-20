Минобороны показало кадры работы РСЗО «Град» под управлением мобилизованных
Минобороны РФ показало боевую работу РСЗО «Град» в зоне СВО под управлением мобилизованных
Москва, 20 декабря, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения боевиков ВСУ расчетами РСЗО «Град» под управлением мобилизованных военнослужащих.
Отмечается, что в зоне специальной военной операции беспилотник обнаружил позицию ВСУ и выдал координаты цели расчету РСЗО «Град».
В Минобороны уточнили, что боевые расчеты были сформированы из военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации и прошедших полный курс подготовки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России поделилось в своем телеграм-канале видео работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО).
В ведомстве отметили, что при выполнении задач расчеты гаубиц взаимодействуют с расчетами БПЛА, ведущими разведку позиций противника и корректирующими точность огня.
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