Москва, 20 декабря, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения боевиков ВСУ расчетами РСЗО «Град» под управлением мобилизованных военнослужащих.

Минобороны России Расчеты РСЗО «Град» уничтожают противника в зоне СВО

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Отмечается, что в зоне специальной военной операции беспилотник обнаружил позицию ВСУ и выдал координаты цели расчету РСЗО «Град».

«Артиллеристы Южного военного округа выдвинулись на рубеж открытия огня, навелись и уничтожили вражеские опорные пункты и площадные цели», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что боевые расчеты были сформированы из военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации и прошедших полный курс подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России поделилось в своем телеграм-канале видео работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО).

В ведомстве отметили, что при выполнении задач расчеты гаубиц взаимодействуют с расчетами БПЛА, ведущими разведку позиций противника и корректирующими точность огня.

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