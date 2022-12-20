Польша и Германия подали заявку на прокачку нефти по «Дружбе»
«Транснефть» получила заявку от Польши и Германии на прокачку нефти на 2023 год
Москва, 20 декабря, 2022, 08:33 — ИА Регнум. «Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти на 2023 год, заявил глава компании Николай Токарев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефтепровод «Дружба»
«Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: «На следующий год 3 млн тонн дайте нам», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Он также добавил, что указанные страны подали заявку и на декабрь в размере 360 тыс. тонн нефти. Кроме того, Германия также уже подала заявку на первый квартал 2023 года.
Отметим, что ранее Евросоюз договорился о потолке цен на российскую нефть. Представителей 27 стран ЕС устроила цена $60 за баррель.
На такой компромисс относительно цены на нефть из России согласилась и Польша, которая раньше требовала установить сумму потолка в размере 30 долларов за баррель.
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