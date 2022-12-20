Киев, 20 декабря, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Украинские войска подорвали дамбу на реке Ирпень в Киевской области вскоре после начала российской спецоперации. Жители затопленного посёлка Демидов до сих пор остаются без помощи, сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг киевского режима

Подрыв дамбы был «военной хитростью», призванной остановить российские войска. В результате сотни домов в Демидове были затоплены, жители остались без продовольственных запасов и урожая, с испорченными колодцами и огородами. До сих пор остаются подтопленными несколько улиц, главная проблема — невозможность откачки воды.

«Сейчас все помпы сломались, и ситуация близка к катастрофе», — рассказал один из местных жителей.

По словам местной жительницы, денег, которые выделили власти, не хватило. Людям нужны помпы для откачки воды, о восстановлении домов они даже не говорят.

«Мы обращались во все возможные инстанции, но никому до нас нет дела», — пожаловалась женщина и добавила, что жители Демидова остались со своей проблемой один на один.