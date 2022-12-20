Власти Украины «забыли» о жителях затопленного из-за боёв посёлка
Жители посёлка под Киевом пострадали из-за «военной хитрости» ВСУ
Киев, 20 декабря, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Украинские войска подорвали дамбу на реке Ирпень в Киевской области вскоре после начала российской спецоперации. Жители затопленного посёлка Демидов до сих пор остаются без помощи, сообщает украинское издание «Страна».
Подрыв дамбы был «военной хитростью», призванной остановить российские войска. В результате сотни домов в Демидове были затоплены, жители остались без продовольственных запасов и урожая, с испорченными колодцами и огородами. До сих пор остаются подтопленными несколько улиц, главная проблема — невозможность откачки воды.
«Сейчас все помпы сломались, и ситуация близка к катастрофе», — рассказал один из местных жителей.
По словам местной жительницы, денег, которые выделили власти, не хватило. Людям нужны помпы для откачки воды, о восстановлении домов они даже не говорят.
«Мы обращались во все возможные инстанции, но никому до нас нет дела», — пожаловалась женщина и добавила, что жители Демидова остались со своей проблемой один на один.