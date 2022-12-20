Пекин, 20 декабря, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов вряд ли пойдут навстречу Евросоюзу в вопросе изменения вызвавшего разногласия закона о снижении инфляции (IRA), считает китайский политолог Сунь Яньхун, передает Guancha.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Евросоюз

По ее словам, Вашингтон открыто проводит дискриминационную промышленную политику, из-за которой Брюссель неоднократно выражал недовольство.

Политолог добавила, что Белый дом полон решимости реализовать IRA, несмотря на надежды европейских политиков на то, что США внесут коррективы в закон.

По ее мнению, перед его принятием ЕС попытается провести очередной раунд переговоров с США, но вероятность пересмотра проекта невелика, поскольку времени осталось немного.

Как сообщало ИА REGNUM, принятый в США Акт о снижении инфляции (IRA) может привести к торговой войне с Евросоюзом, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз действовать «быстрее» в своем ответе, чтобы помочь отрасли и поддерживать «честную конкуренцию» с Соединенными Штатами перед лицом их обширного плана субсидий.

Читайте также: Welt: ответ Евросоюза на закон США IRA угрожает союзникам торговой войной