Пхеньян, 20 декабря, 2022, 08:42 — ИА Регнум. КНДР способна запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на большое расстояние. Страны Запада скоро убедятся в этом, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, политический деятель Ким Ё Чжон.

Цитата из видео «Ким Ё Чжон Пхеньян и Сеул» Ким Ё Чжон

По её словам, западные страны критикуют возможности стратегического оружия КНДР, указывая на отсутствие ракетного запуска «под нормальным углом». Ранее Северная Корея осуществила вертикальный пуск ракеты.

«Вы вскоре увидите и поймёте, когда мы это сделаем», — сказала Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Таким образом, сестра северокорейского лидера дала понять, что Пхеньян готовит испытательный пуск МБП на большую дальность. Пуск продемонстрирует, что КДНР располагает технологией защиты боеголовки от перегрева при повторном входе в атмосферу.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск МБР «Хвасон-17» по крутой траектории состоялся в Северной Корее 18 ноября.

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