Посёлок Суземка, Брянская область, 20 декабря, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В посёлке Суземка в Брянской области после обстрела ВСУ повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

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До завершения ремонта разрушенного участка будут организованы автобусные рейсы в село, подчеркнул глава региона.

«По уточнённым данным, в результате обстрела в посёлке Суземка повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, атака на Суземский район Брянской области со стороны ВСУ зафиксирована 20 декабря. Во время обстрела никто не пострадал. Последствием атаки стали перебои с подачей электричества в дома.