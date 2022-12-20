Донецк, 20 декабря, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Украинские боевики, сосредоточенные в Артёмовске Донецкой Народной Республики, начали целенаправленное уничтожение уцелевших жилых домов и соцобъектов. Об этом 20 декабря рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

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«Боевики начали прибегать к тактике выжженной земли, нанося удары по уцелевшим жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска», — сказал Марочко.

Офицер добавил, что ВСУ бомбят «всеми доступными средствами», не беря во внимание, что в городе нет ВС РФ, а в подвалах прячутся местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, потери киевских боевиков составляют тысячи человек каждый день, при этом мобилизационный ресурс Украины приближается к 4 млн. Об этом 19 декабря сообщил Андрей Марочко.