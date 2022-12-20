Британия и Франция готовились напасть на СССР в 1940 году — разведка
В России рассекретили документы о подготовке Британии и Франции к войне с СССР
Москва, 20 декабря, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Служба внешней разведки России рассекретила архивные документы, из которых следует, что во время Второй мировой войны Великобритания и Франция готовились нанести СССР удар со стороны Финляндии. Соответствующие материалы опубликованы на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента России.
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Данные были получены от агентов из Китая. Целью нападения было ослабление СССР и возможное присоединение Финляндии к Германии.
«Франция и Англия очень хотят, чтобы война продолжалась длительное время с тем, чтобы ослабить мощь СССР», — информировала разведка.
Тогда же во Франции и Великобритании подогревались антисоветские настроения, и население стран призывали поддержать мероприятия, направленные против СССР, также говорится в документах. Война посредством Финляндии планировалась в том числе для достижения этой же цели.
Финляндию готовили к противостоянию с СССР, поддерживая в военных и дипломатических вопросах, в страну поставляли оружие и отправляли наёмников из Дании, Швеции, Норвегии, Великобритании, Эстонии и США. Всего финская сторона получила более 100 тыс. единиц вооружения, в том числе 350 боевых самолётов.
Как сообщало ИА REGNUM, из США в Германию в ходе Второй мировой войны тайно пересылали миллиарды. Так фашистский режим накачивали деньгами, следует из документов, рассекреченных Службой внешней разведки России (СВР).