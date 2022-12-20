Москва, 20 декабря, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Служба внешней разведки России рассекретила архивные документы, из которых следует, что во время Второй мировой войны Великобритания и Франция готовились нанести СССР удар со стороны Финляндии. Соответствующие материалы опубликованы на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента России.

Начальник разведки партизанского отряда майор Иванов допрашивает немецкого пленного. 1944

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Данные были получены от агентов из Китая. Целью нападения было ослабление СССР и возможное присоединение Финляндии к Германии.

«Франция и Англия очень хотят, чтобы война продолжалась длительное время с тем, чтобы ослабить мощь СССР», — информировала разведка.

Тогда же во Франции и Великобритании подогревались антисоветские настроения, и население стран призывали поддержать мероприятия, направленные против СССР, также говорится в документах. Война посредством Финляндии планировалась в том числе для достижения этой же цели.

Финляндию готовили к противостоянию с СССР, поддерживая в военных и дипломатических вопросах, в страну поставляли оружие и отправляли наёмников из Дании, Швеции, Норвегии, Великобритании, Эстонии и США. Всего финская сторона получила более 100 тыс. единиц вооружения, в том числе 350 боевых самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, из США в Германию в ходе Второй мировой войны тайно пересылали миллиарды. Так фашистский режим накачивали деньгами, следует из документов, рассекреченных Службой внешней разведки России (СВР).