Вашингтон, 20 декабря, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не стала озвучивать, пройдёт ли Джо Байден диспансеризацию раньше того, как сообщит о своих планах на участие в выборах президента в 2024 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Читайте также: В США политик-демократ предложил судить Байдена за гибель жителей Донбасса

«Не буду забегать вперёд его политических планов. Могу сказать, здоровье президента в хорошем состоянии, он поддерживает активный образ жизни», — сказала журналистам Жан-Пьер.

Она добавила, что результаты диспансеризации действующего президента будут обнародованы. Даты медосмотра регулярно переносятся.

Как сообщало ИА REGNUM, политик и член Демократической партии США Джефф Янг предложил судить президента Байдена за убийство мирного населения в Донбассе.