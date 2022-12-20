Москва, 20 декабря, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Минобороны опубликовало видео, где расчёты РСЗО «Град» из бойцов специальной военной операции уничтожили киевских боевиков на передовой.

Mil.ru Реактивная артиллерия. ВС РФ

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Отмечается, что беспилотник обнаружил укронацистов и выдал координаты цели расчёту РСЗО «Град».

Артиллеристы Южного военного округа вышли на рубеж открытия огня, навели установку и уничтожили вражеские опорные пункты и площадные цели.

«Боевые расчёты сформированы из мобилизованных, которые прошли полный курс подготовки. Прямое свидетельство успешной подготовки наших военнослужащих — уничтоженные позиции противника», — пояснили в Минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, боевая подготовка на танках Т-90М «Прорыв» проходит в Центральном военном округе.