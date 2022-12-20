Москва, 20 декабря, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Жителям России могут звонить мошенники через 10–15 минут после получения новых банковских карт. Средства со счетов «уводят», предлагая «активировать» карту, рассказал руководитель департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

40. мфд. рф Телефонные мошенники

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По его словам, на такую уловку могут попасться даже самые подкованные в вопросах информационной безопасности граждане. Мошенники всё чаще отрабатывают попытки завладеть деньгами россиян, используя для этого нестандартные ситуации и новые схемы.

Вопросы злоумышленников часто не вызывают подозрений, предупредил киберэксперт. Люди не успевают заподозрить неладное в нестандартной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе Банка России в ноябре заблокировано рекордное количество телефонных номеров мошенников — более 110 тысяч. За девять месяцев года у клиентов были похищены разными способами более 10 млрд рублей.