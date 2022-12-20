Вашингтон, 20 декабря, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Углубление российско-белорусского сотрудничества вызывает раздражение у США, которые пытаются изолировать обе страны. Официальное заявление посольства РФ в Вашингтоне опубликовано в соцсетях на странице ведомства 20 декабря.

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

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В посольстве обратили внимание на высказывания главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о поглощении Россией соседней страны.

«Подобные заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства», — заявили в посольстве РФ в США.

В ведомстве подчеркнули, что тесное сотрудничество России и Белоруссии основано «на искренней дружбе братских народов двух стран», а углубление отношений происходит естественным образом на фоне давления со стороны Запада.

«Видимо, такое развитие событий вызывает раздражение в США, которые не оставляют попыток изолировать Российскую Федерацию и Республику Беларусь на международной арене», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США не верят словам президента России Владимира Путина о том, что у Москвы нет интереса кого бы то ни было поглощать. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.