Суземский район, Брянская область, 20 декабря, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Атака на Суземский район Брянской области зафиксирована со стороны ВСУ. Об этом написал в своём телеграм-канале 20 декабря глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

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По его словам, во время обстрела никто не пострадал. Последствием атаки стали перебои с подачей электричества в дома.

«На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам», — отметил Александр Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря киевские боевики обстреляли центр Донецка. Повреждены корпус больницы Калинина, детский сад, жилые дома и автомобили. Предполагается, что атака велась ракетами повышенной мощности.