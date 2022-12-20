Санкт-Петербург, 20 декабря, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по судебному спору за права собственности на буксир «Кижуч». Компания-истец — ООО «Балтийское морское буксирное агентство» — отозвала свои претензии к нидерландской фирме Bravo Ship Leasing 18 B. V. и капитану морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В материалах арбитража пока лишь появилась запись судьи Сайфуллина — «прекратить производство». Детали не сообщались, вердикт для ознакомления ещё не доступен.

Компания-истец, работающая в сфере морского грузового транспорта с 2008 года, требовала признать переход прав собственности на буксир «Кижуч» и обязать капитана морского порта зарегистрировать его в Российском международном реестре судов.

Напомним, по делу ранее были утверждены обеспечительные меры в виде запрета исключать сведения о буксире из реестра.

Дело слушалось с июня 2022 года.