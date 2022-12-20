Москва, 20 декабря, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Вопросы о вхождении в организацию Договора о коллективной безопасности новых стран не рассматриваются, заявил 20 декабря РИА Новости генеральный секретарь объединения Станислав Зась. Он подчеркнул, что намерения гнаться за количеством участников нет.

Официальная публикация Станислав Зась

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«Нет, сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощённо. Нужно работать не на количество, а на качество», — сказал Станислав Зась.

Он считает, что, если организация и будет расширяться, то только ради укрепления её эффективности и общей безопасности. Пока в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Армения.

Как сообщало ИА REGNUM, организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ставит своей целью урегулирование противоречий между членами организации и недопущение дестабилизации, также заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась на пресс-конференции по результатам работы блока.