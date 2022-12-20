Москва, 20 декабря, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Евросоюз намеренно пытается скрыть свою причастность к преступлениям киевского режима, инициируя международный трибунал. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Читайте также: Западу напомнили, что целью действий стран по Украине должен быть мир

«Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», — считает Вершинин.

По мнению дипломата, создание трибунала не возможно без участия России, он не будет иметь юридическую силу.

«Создание псевдотрибунала, без участия нашей страны и её согласия, является юридическим нонсенсом, его «вердикты», если до них всё-таки дойдёт, мы никогда не признаем», — добавил замглавы Мид России.

Как сообщало ИА REGNUM, при обсуждении конфликта Киева с Москвой международное сообщество постоянно упускало ключевой момент, а именно необходимость достижения мира. Об этом заявил 20 декабря в интервью газете La Repubblica бывший премьер-министр Италии, лидер входящего в итальянскую правительственную коалицию «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.