Москва, 20 декабря, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Боевая подготовка на танках Т-90М «Прорыв» проходит в Центральном военном округе. Об учениях рассказали в министерстве обороны России.

Rosoboronpostavka.ru Танк Т-90АМ «Прорыв»

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Машины, которыми учатся управлять военнослужащие, современные и усовершенствованные. Бойцы осваивают огневую подготовку под руководством опытных военных, идёт стрельба по мишеням. Корректировать направление залпов возможно с помощью беспилотников.

«Есть система наблюдения, тепловизор, башня «Корд» вращается. Я могу наблюдать за противником, могу переключаться на наводчика, могу стрелять из пушки за командира», — поделился впечатлениями от управления боевой машиной командир танкового взвода.

Следующим этапом подготовки будущих танкистов станут тренировки в подразделении «Отважные».