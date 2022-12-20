Москва, 20 декабря, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал компании «Техпромимпорт», работающей в сфере производства автомобилей специального назначения, во взыскании более 317 млн рублей с Минобороны России. Вердикт судьи Вольской может быть обжалован в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В материалах суда пока обнародована только результативная часть решения — «в удовлетворении исковых требований отказать».

Напомним, сумма претензий к министерству составила 317 916 481,97 рубля. Дело слушалось с июля 2022 года.

На сайте компании-истца уточняется, что она является частью одноимённой группы, в составе которой инжиниринговая компания, конструкторское бюро и производственный комплекс.