Рим, 20 декабря, 2022, 06:10 — ИА Регнум. При обсуждении конфликта Киева с Москвой международное сообщество постоянно упускало ключевой момент, а именно необходимость достижения мира. Об этом заявил 20 декабря в интервью газете La Repubblica бывший премьер-министр Италии, лидер входящего в итальянскую правительственную коалицию «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.

Goverino.it Джузеппе Конте

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«В этом драматическом конфликте всегда отсутствовал важный элемент — путь к миру. Переговоры, посредничество, дипломатия — эти слова слишком долго не упоминались в решениях, предлагаемых международным сообществом», — сказал он.

Конте убеждён, что варианты разрешения конфликта на Украине должны базироваться на дипломатии, а отправка оружия Киеву не помогает разрешению сложившейся ситуации. Он также видит Италию страной, которая должна курировать усилия по установлению мира на Украине, не оставляя эту роль Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, Джузеппе Конте выступал против поставок вооружения киевскому режиму и предлагал искать дипломатическое решение кризиса на Украине ещё в июне.