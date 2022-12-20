Вашингтон, 20 декабря, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Илон Маск поддержал предложение одного из подписчиков о том, что голосовать в опросах о политике в соцсети должны те, у кого есть подписка Twitter Blue.

rutwitter.com Твитер

Читайте также: Илон Маск запустил продажу в Twitter значков верификации аккаунта

Владелец Twitter отметил, что это хорошая идея и пообещал внедрить подобные изменения.

Twitter Blue доступен пользователям в веб-версии по цене $8 в месяц, либо на iOS за $11 в месяц. Вместе со значком верификации пользователю обещают множество дополнительных опций.

Как сообщало ИА REGNUM, продажа подписки Twitter Blue, позволяющей пользователю получить синюю галочку верификации аккаунта, была возобновлена 12 декабря в социальной сети Twitter.