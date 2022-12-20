Лондон, 20 декабря, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Слова председателя правительства Великобритании Риши Сунака подвергли критике читатели The Daily Mail. Премьер-министру указали на то, что для решения внутренних проблем страны денег не хватает, но для участия в конфликте на Украине финансы есть.

UK Government Риши Сунак

Читайте также: Сунак: с начала года Британия выделила Киеву три миллиарда фунтов

«Удивительно, как он может найти ещё два миллиарда для Украины, а у нас в стране всё ещё есть люди в нищете, выбирающие между едой и теплом! Расставляйте приоритеты правильно», — потребовала Martha Mags.

«Денег на медсестёр нет, а на бомбы хватает?» — удивился пользователь The14men.

Британцы также ставят в укор Риши Сунаку то, что он не рассматривает как приоритет заботу о жителя своей страны и напоминают ему, что «он премьер-министр Великобритании, а не Украины». Главе британского правительства также предлагают переехать на Украину и платить налоги там, если эта страна так дорога ему.

В резких комментариях пользователи также называют Сунака «глобалистской марионеткой», а Украину — «бездонной ямой». Жители страны просят премьер-министра изменить политику возглавляемого им ведомства по вопросу поддержки Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риши Сунак заявил, что Лондон оказал Киеву в 2022 году военную помощь на более чем 3 млрд фунтов и продолжит выделять Украине деньги до тех пор, пока страна «не обретет мир, безопасность, на которые он может рассчитывать».