Москва, 20 декабря, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Торги по продаже 100% акций старейшего российского государственного издательства — АО «Издательство «Художественная литература» — не состоялись. Очередная попытка продать актив, который ведёт свою историю с 1930 года, была сорвана, так как на участие в тендере не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

В протоколе указано, что «не было подано ни одной заявки на участие в аукционе по продаже акций». Схожая картина наблюдалась и на предыдущих торгах, в рамках которых пытались реализовать акции издательства.

Пакет акций оценили в стартовую стоимость — 431,4 млн рублей.

Напомним, на балансе акционерного общества находится административное здание с участком на улице Новая Басманная. Здание, в котором базируется компания, является объектом культурного наследия.

Компания примечательна тем, что инициаторами её создания были Иосиф Сталин и Максим Горький. АО среди прочего занималось поставкой книжной продукции для библиотек регионов России.